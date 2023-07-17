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Şampiyonluk sonrası TRT muhabiri, canlı yayında milli voleybolcuyu kızdırdı: Nasıl bir soru bu?

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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Çin'i yenerek FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyon olmasının ardından duygularını aktaran voleybolcu İlkin Aydın, TRT muhabirinin "Şampiyonluğu ilk olarak kime armağan etmek istiyorsunuz?" sorusuna sinirlendi. Aydın verdiği cevapta, "Nasıl bir soru bu? Biz Türk kadınını çok iyi temsil ettiğimizi zaten söylüyoruz. Bu da bizim onlara armağanımız olsun." dedi.

Milletler Ligi'nde ev sahibi ABD'yi mağlup ederek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı, finalde Çin'i setlerde 3-1 yenerek tarihinde ilk şampiyonluğuna ulaştı. Karşılaşma sonrası milli voleybolcu İlkin Aydın, TRT muhabirinin sorduğu "Şampiyonluğu ilk olarak kime armağan etmek istiyorsunuz?" sorusuna kızdı.

"BU DA BİZİM ONLARA ARMAĞANIMIZ OLSUN"

İlkin Aydın kendisini kızdıran soruya verdiği cevapta, "Nasıl bir soru bu? Biz Türk kadınını çok iyi temsil ettiğimizi zaten söylüyoruz. Bu da bizim onlara armağanımız olsun." ifadelerini kullandı.

"İYİ Kİ VARSINIZ"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan kaptan Eda Erdem ise, "Cumhuriyetimizin 100. yılında böyle tarihi bir başarıyı elde ettiğimiz için çok mutluyuz. Saat fark etmeksizin bizi destekleyen Türk halkı... İyi ki varsınız. Sadece biz değil, tüm Türkiye olarak hep birlikte bu maçı kazandık ve şampiyon olduk." dedi.

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

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Yorumlar (10)

Serkan Aydemir:

en kötüsü dedin valla 12den vurdun kardeş ağzına sağlık

Cevap Yaz02Yayından Kaldır
Serkan Aydemir:

Soruda ne var hala anlamadım, neden sinirlenmiş, aklı nasıl çalışmış bilemedim.

Cevap Yaz537Yayından Kaldır
bekir yüksek:

Brezilyanın dünya kupasında Real Madrid'in Avrupa kupalarındaki başarısını elde etseniz herhalde ne önünüzden nede arkanızdan geçilirmiş

Cevap Yaz525Yayından Kaldır
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