Şampiyonluk oranlarının güncellendiği Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe'ye açık ara yaptı
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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi. Açık ara favori konumunda bulunan lider Galatasaray'ın 1.20'lik yeni oranı dikkat çekti. Sarı-kırmızılıların ardından 2.sırada yer alan Fenerbahçe'nin oranı ise 2.20 olarak açıklandı.
Deprem nedeniyle verilen aranın ardından erteleme maçlarının oynanmasıyla yeniden başlayan Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti.
GALATASARAY'A 1.20 ORAN VERİLDİ
Süper Lig'de 54 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'ın şampiyonluk oranı 1.20 olarak açıklandı. 2. sırada bulunan ve sarı-kırmızılılar ile arasında 6 puanlık fark bulunan Fenerbahçe'nin oranı ise 2.20 oldu.
BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYONLUK İHTİMALİNE 25.00 ORAN
3. sıradaki Beşiktaş'ın sezonu şampiyon bitirme ihtimaline 25.00 oran verilirken, Trabzonspor'un oranı ise 40.00 olarak açıklandı.
Süper Lig'de güncellenen şampiyonluk oranları şöyle:
- Galatasaray - 1.20
- Fenerbahçe - 2.20
- Beşiktaş - 25.00
- Trabzonspor - 40.00
- Başakşehir - 40.00
- Adana Demirspor - 80.00