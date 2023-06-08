Şampiyonluk için gözünü karartan Ali Koç, Liverpool'dan ayrılan Firmino'ya haber yolladı

Fenerbahçe, yakın ilişkiler içinde olduğu ROGON menajerlik şirketinin oyuncusu olan Firmino için harekete geçti. Şirket, sarı-lacivertlilerin ilgisini Brezilyalı yıldıza iletti. Futbolcudan gelecek habere göre taraftar pazarlık masasına oturacak.

Yeni sezonun transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, takımın havasını değiştirecek dünyaca ünlü bir yıldızı kadroya katmakta kararlı. Bu doğrultuda hareket eden Fenerbahçe, Liverpool ile yolları ayıran Firmino'nun peşine düştü.

FIRMINO'DAN HABER BEKLENİYOR

Sporx'te yer alan habere göre, Firmino'nun menajerlik şirketi olan ROGON, Fenerbahçe'nin ilgisini futbolcusuna iletti. Sarı-lacivertlilerinde uzun süredir yakın ilişki kurduğu menajerlik şirketi, Brezilyalı yıldızdan gelecek cevaba göre sarı-lacivertlilerle masaya oturacak.

8 SEZON LIVERPOOL FORMASI GİYDİ

41 milyon euro bedelle 2015 yılında Liverpool'a katılan Roberto Firmino, 8 sezon Kırmızılar'ın formasını giydi. Brezilyalı futbolcu Liverpool ile 360 maça çıkarken 109 gol attı ve 79 asist yaptı.