Şampiyonluğu çamura yatarak kutladılar

Konya 100. Yıl 1. Amatör Küme A Grubu'nda Gerezspor'u mağlup eden Beyşehir Belediyespor'da futbolcular, sezonun bitimine 2 hafta kala gelen şampiyonluğu hep birlikte sahanın çamurlu zemine yatarak kutladı.

Konya 100. Yıl 1. Amatör Küme A Grubu lideri Beyşehir Belediyespor ile en yakın rakibi Gerezspor, Beyşehir 75. Yıl Cumhuriyet Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Şiddetli yağmur ile adeta göle ve balçığa dönüşen sahada futbolcuların verdiği zorlu mücadele dikkat çekti. Müsabakayı 2-0 kazanan Beyşehir Belediyespor'da yüz, vücut ve formaları çamura boyanan futbolcular, ligin bitmesine 2 hafta kala şampiyonluğu ilan etti.

Tribünlere doğru koşup çamurlu zemine hep birlikte yatarak şampiyonluğu kutlayan futbolcular, bir üst lige çıkmanın sevincini yaşadı. - KONYA