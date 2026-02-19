Şampiyonluğa oynayan Amedspor'a bir şok daha

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Sarıyer ile Amedspor, Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

AMEDSPOR ÖNE GEÇTİ

Konuk ekip Amedspor, 16. dakikada Marcos Silva'nın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarıyı üstün tamamlayan konuk ekip, ikinci yarıda önemli bir kayıp yaşadı.

10 KİŞİ KALDI

Amedspor'da Hasan Ali Kaldırım, 60. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı ve takımını 10 kişi bıraktı.

PENALTIDAN GELEN EŞİTLİK

Ev sahibi Sarıyer, 85. dakikada Emeka Friday Eze'nin penaltı golüyle skoru 1-1'e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

Mesut Bakkal yönetimindeki ilk maçına çıkan Amedspor, yeni teknik direktörüyle sahadan beraberlikle ayrıldı.

PUAN DURUMU VE FİKSTÜR

Bu sonucun ardından Amedspor 51 puana, Sarıyer ise 31 puana yükseldi. Ligin bir sonraki haftasında Amedspor sahasında Van Spor'u ağırlayacak, Sarıyer ise Adana Demirspor'u konuk edecek.