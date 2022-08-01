Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez 3. eleme turunda VAR kullanılacak

Şampiyonlar liginin grup aşamalarında kullanılan VAR sistemi, yarın oynanacak 3. Ön eleme turlarında da kullanıma geçilecek.

2. ELEME TURUNDA KULLANILMAMIŞTI

VAR sistemi kullanılmaya başlandığından bu yana ilk Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda uygulamaya koyulacak. Bir önceki eleme turunda VAR kullanılmamıştı.

2 ve 3 Ağustos Şampiyonlar ligi maçları programı şöyle:

2 Ağustos Salı:

20.00 Sheriff (Moldova)-Viktoria Plzen (Çekya)

20.45 Ludogorets (Bulgaristan)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

21.00 Monaco (Fransa)-PSV Eindhoven (Hollanda)

21.45 St. Gilloise (Belçika)-Rangers (İskoçya)

22.00 Benfica (Portekiz)-Midtjylland (Danimarka)

3 Ağustos Çarşamba:

19.00 Karabağ (Azerbaycan)-Ferencvaros (Macaristan)

19.00 Bodo/Glimt (Norveç)-Zalgiris (Litvanya)

20.00 Maccabi Haifa (İsrail)-Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi)

21.00 Dinamo Kiev (Ukrayna)-Sturm Graz (Avusturya)

21.45 Kızılyıldız (Sırbistan)-Pyunik (Ermenistan)