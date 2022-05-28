Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi finalindeki rezilliğe inanamadı: Hayatımda böyle bir şey görmedim - Haberler

Real Madrid ile Liverpool'un karşı karşıya geldiği Şampiyonlar Ligi finali, TSİ 22.00'de başlaması gerekirken stat çevresindeki yoğunluk sebebiyle 22.36'da başladı. TV8'de yayınlanan mücadelenin yorumcu koltuğunda oturan Fatih Terim, Paris'teki organizasyon eksikliğine tepki gösterdi.

"BİZİM ÜLKEMİZ ORGANİZASYON OLARAK ÇOK İLERİDE"

Fatih Terim canlı yayında yaptığı açıklamada, "Hayatım boyunca böyle bir şeye rastlamadım, görmedim. Bizim ülkemiz organizasyon olarak çok çok ileride. Biz bu organizasyonu çok güzel yaparız. Son anda yine vazgeçmezlerse. Çok daha güzel yaptık daha önce." ifadelerini kullandı.

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