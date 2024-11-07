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Şampiyonlar Ligi'nde ülke puanına direkt etki eden hata

Şampiyonlar Ligi'nde ülke puanına direkt etki eden hata
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam oynanan Club Brugge - Aston Villa maçındaki büyük hata, ülke puanı sıralamasını doğrudan etkiledi. Müsabakanın 51. dakikasında Aston Villa'nın Arjantinli kalecisi Emiliano Martinez'in aut atışını kullanıp, ceza sahası içinde Tyrone Mings'e pas vermesi ve Mings'in topu eliyle kontrol etmesi penaltıya sebebiyet verdi. Bu penaltıyı gole çeviren Brugge, maçı 1-0 kazandı. Bu olay, UEFA Ülke Puanı Sıralaması'nı doğrudan etkiledi.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam oynanan Club Brugge - Aston Villa maçındaki büyük hata ülke puanı sıralamasını direkt etkiledi.

Müsabakanın 51. dakikasında Aston Villa'nın Arjantinli file bekçisi Emiliano Martinez, aut atışını kullandı ve ceza sahası içinde Tyrone Mings'e pas verdi. Penaltıyı gole çeviren Brugge maçı da 1-0 kazandı.

İngiliz savunma oyuncusu Mings, oyunun başlamadığını düşünerek topu eliyle kontrol etti ve penaltıya sebebiyet verdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftanın 2. seansı dün gece oynanan 9 maçla tamamlandı. 26 golün atıldığı gecede UEFA Ülke Puanı Sıralaması'nı direkt olarak etkileyen bir olay yaşandı.

Belçika ekibi Club Brugge ile Premier Lig takımı Aston Villa, Jan Breydel Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Büyük bir mücadeleye sahne olan maçta kazanan taraf 1-0'lık skorla Brugge oldu. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 52. dakikada penaltıdan Vanaken kaydetti.

Bu skorun ardından 2. galibiyetini alan Club Brugge, 6 puanla 22. sırada yer aldı. İlk kez yenilen Aston Villa ise 9 puanla 8. basamakta yer buldu.

İNANILMAZ HATA

Müsabakanın 51. dakikasında Aston Villa'nın Arjantinli file bekçisi Emiliano Martinez, aut atışını kullandı ve ceza sahası içinde Tyrone Mings'e pas verdi. İngiliz savunma oyuncusu Mings, oyunun başlamadığını düşünerek topu eliyle kontrol etti ve penaltıya sebebiyet verdi.

Alman hakem Tobias Stieler, Tyrone Mings'in elle kontrolü sonrası oyunu durdurdu ve penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Hans Vanaken, galibiyet golünü attı. Karşılaşma bu golle sona erdi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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