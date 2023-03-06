Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları yarın başlayacak Spor Haberleri UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları yarın oynanacak 2 karşılaşma ile başlayacak. Uefa Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları yarın oynanacak 2 karşılaşma ile başlayacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş müsabakaları yarın oynanacak 2 mücadele ile başlayacak. Son 16 turunda yarın Benfica ile Club Brugge, Chelsae ile de Borussia Dortmund karşı karşıya gelecek. Tüm maçlar TSİ 23.00'te başlayacak. İstanbul'un ev sahipliğindeki final maçı, 10 Haziran 2023'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilecek. Son 16 turu rövanş maçları programı şöyle: Yarın Benfica - Club Brugge (2-0) Chelsea - Borussia Dortmund (0-1) 8 Mart Çarşamba Tottenham - Milan (0-1) Bayern Münih - PSG (1-0) 14 Mart Salı Manchester City - RB Leipzig (1-1) Porto - Inter (0-1) 15 Mart Çarşamba Real Madrid - Liverpool (5-2) Napoli - Eintracht Frankfurt (2-0) - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor UEFA Şampiyonlar Ligi Borussia Dortmund Club Brugge Benfica Spor Haberler

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