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Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları yarın başlayacak

Spor Haberleri

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları yarın başlayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları yarın oynanacak 2 karşılaşma ile başlayacak.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları yarın oynanacak 2 karşılaşma ile başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş müsabakaları yarın oynanacak 2 mücadele ile başlayacak. Son 16 turunda yarın Benfica ile Club Brugge, Chelsae ile de Borussia Dortmund karşı karşıya gelecek. Tüm maçlar TSİ 23.00'te başlayacak.

İstanbul'un ev sahipliğindeki final maçı, 10 Haziran 2023'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilecek.

Son 16 turu rövanş maçları programı şöyle:

Yarın

Benfica - Club Brugge (2-0)

Chelsea - Borussia Dortmund (0-1)

8 Mart Çarşamba

Tottenham - Milan (0-1)

Bayern Münih - PSG (1-0)

14 Mart Salı

Manchester City - RB Leipzig (1-1)

Porto - Inter (0-1)

15 Mart Çarşamba

Real Madrid - Liverpool (5-2)

Napoli - Eintracht Frankfurt (2-0) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Borussia Dortmund Club Brugge Benfica Spor Haberler

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