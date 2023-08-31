Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi! Galatasaray yarım asır sonra bir ilki yaşadı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag'ın rakibi oldu. Zorlu bir gruba düşen temsilcimiz, 50 yıl sonra ilk kez Bayern Münih ile eşleşti.