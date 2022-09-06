Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftadan büyük sürpriz! Dinamo Zagreb, Chelsea'ye cehennemi yaşattı

Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk maçında Chelsea, deplasmanda Dinamo Zagreb'e 1-0 mağlup oldu. İngiliz ekibi, Devler Ligi'ne puansız başlayarak büyük sürprize imza atarken, daha önce Avrupa kupalarında Tottenham ve West Ham United'ı deviren Hırvat temsilcisi ise yine bir Londra takımını yenme başarısı gösterdi.