Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftadan büyük sürpriz! Dinamo Zagreb, Chelsea'ye cehennemi yaşattı
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Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk maçında Chelsea, deplasmanda Dinamo Zagreb'e 1-0 mağlup oldu. İngiliz ekibi, Devler Ligi'ne puansız başlayarak büyük sürprize imza atarken, daha önce Avrupa kupalarında Tottenham ve West Ham United'ı deviren Hırvat temsilcisi ise yine bir Londra takımını yenme başarısı gösterdi.
Dinamo Zagreb ile Chelsea, Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk maçında Maksimir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.
GALİBİYET GOLÜ ORSIC'TEN
Dinamo Zagreb'e galibiyeti getiren golü 13. dakikada Mislav Orsic kaydetti. Hırvat ekibi bu galibiyetle Şampiyonlar Ligi'ne 3 puanla başlarken, Chelsea ise Devler Ligi'nde yeni sezona puansız start verdi.
LONDRA TAKIMLARINA AFLARI YOK
Dinamo Zagreb daha önce de Avrupa kupalarında karşılaştığı Tottenham ve West Ham United'ı yenmişti. Hırvatistan temsilcisi, Chelsea'yi de devirerek 3. kez bir Londra takımının kalemini kırdı.