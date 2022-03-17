Devler turnuvaya veda etti! İşte Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalan takımlar

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu sona erdi. Nefes kesen mücadelelere sahne olan turda Paris Saint-Germain, Manchester United ve Inter gibi güçlü ekipler elendi.

JUVENTUS, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN ELENDİ

Real Madrid-Paris Saint-Germain eşleşmesi son 16 turunun en akılda kalıcı maçlarını futbolseverlere izletti. Fransa'da Mbappe'nin golüyle İspanyol devini yenen PSG, deplasmanda ise yıkımı yaşadı. Benzema'nın hat-trick yaptığı maçta rakibine 3-1 yenilen Messi ve arkadaşları turnuvaya veda etti. Öte yandan turun en çarpıcı sonuçlarından birine imza atan Villarreal, Juventus'u 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

İşte çeyrek finale yükselen takımlar: