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Devler turnuvaya veda etti! İşte Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalan takımlar

Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
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Devler turnuvaya veda etti! İşte Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalan takımlar

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynanan karşılaşmalar büyük bir heyecana sahne oldu. Erken final niteliğindeki eşleşmede Real Madrid, Paris Saint-Germain'i toplamda 3-2'lik skorla eledi. Turun dikkat çeken bir diğer eşleşmesinde ise Villarreal büyük bir sürprize imza attı ve Juventus'u deplasmanda 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu sona erdi. Nefes kesen mücadelelere sahne olan turda Paris Saint-Germain, Manchester United ve Inter gibi güçlü ekipler elendi.

JUVENTUS, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN ELENDİ

Real Madrid-Paris Saint-Germain eşleşmesi son 16 turunun en akılda kalıcı maçlarını futbolseverlere izletti. Fransa'da Mbappe'nin golüyle İspanyol devini yenen PSG, deplasmanda ise yıkımı yaşadı. Benzema'nın hat-trick yaptığı maçta rakibine 3-1 yenilen Messi ve arkadaşları turnuvaya veda etti. Öte yandan turun en çarpıcı sonuçlarından birine imza atan Villarreal, Juventus'u 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

İşte çeyrek finale yükselen takımlar:

  • Liverpool
  • Bayern Münih
  • Manchester United
  • Real Madrid
  • Atletico Madrid
  • Benfica
  • Villarreal
  • Chelsea

Ali Gülhan
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