Devler turnuvaya veda etti! İşte Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalan takımlar
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Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynanan karşılaşmalar büyük bir heyecana sahne oldu. Erken final niteliğindeki eşleşmede Real Madrid, Paris Saint-Germain'i toplamda 3-2'lik skorla eledi. Turun dikkat çeken bir diğer eşleşmesinde ise Villarreal büyük bir sürprize imza attı ve Juventus'u deplasmanda 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu sona erdi. Nefes kesen mücadelelere sahne olan turda Paris Saint-Germain, Manchester United ve Inter gibi güçlü ekipler elendi.
JUVENTUS, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN ELENDİ
Real Madrid-Paris Saint-Germain eşleşmesi son 16 turunun en akılda kalıcı maçlarını futbolseverlere izletti. Fransa'da Mbappe'nin golüyle İspanyol devini yenen PSG, deplasmanda ise yıkımı yaşadı. Benzema'nın hat-trick yaptığı maçta rakibine 3-1 yenilen Messi ve arkadaşları turnuvaya veda etti. Öte yandan turun en çarpıcı sonuçlarından birine imza atan Villarreal, Juventus'u 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.
İşte çeyrek finale yükselen takımlar:
- Liverpool
- Bayern Münih
- Manchester United
- Real Madrid
- Atletico Madrid
- Benfica
- Villarreal
- Chelsea