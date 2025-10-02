Haberler

Şampiyonlar Ligi'nde bomba Galatasaray tahmini: Barcelona ve Bayern Münih gelecek

Şampiyonlar Ligi'nde bomba Galatasaray tahmini: Barcelona ve Bayern Münih gelecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Football Rankings'in tahminlerine göre, Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde lig etabını 21/22. sırada tamamlayacak. Sarı-kırmızılılar son 16'da Tottenham veya Napoli ile karşılaşabilecek. Eğer play-off'u geçerlerse, Barcelona ve Bayern Münih ile karşılaşma ihtimalleri bulunuyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne Eintracht Frankfurt karşısında aldığı 5-1'lik mağlubiyetle başlayan Galatasaray, ikinci haftada sahasında Liverpool'u 1-0 mağlup ederek Devler Ligi'nde ilk 3 puanını aldı. Bu tarihi galibiyet sonrası sarı-kırmızılıların turnuvadaki geleceğine dair dikkat çekici bir senaryo gündeme geldi.

FOOTBALL RANKINGS'TEN SENARYO

Futbol istatistik platformu Football Rankings, Şampiyonlar Ligi'nin lig etabının nasıl şekilleneceğine dair öngörülerini paylaştı. Yapılan tahmine göre Galatasaray, lig etabını 21/22. sırada tamamlıyor.

PLAY-OFF'TA DEV RAKİPLER

Bu senaryoya göre Galatasaray, son 16 turuna kalabilmek için 11/12. sıralarda yer alması beklenen Tottenham veya Napoli ile play-off mücadelesine çıkıyor.

BARÇA VE BAYERN SENARYOSU

Sarı-kırmızılıların play-off'u geçmesi durumunda ise muhtemel rakipleri arasında Avrupa futbolunun devleri Barcelona ve Bayern Münih bulunuyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Marmara'da 5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da büyük panik yaşandı

Marmara'da korkutan deprem! İstanbul'da vatandaşlar sokağa döküldü
5.0'lık deprem sonrası İstanbul Valiliği'nden ilk açıklama

5'lik deprem sonrası İstanbul Valiliği'nden ilk açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıllar sonra yan yana geldiler! İşte TBMM'deki ses getiren fotoğrafın perde arkası

Yıllar sonra yan yana! İşte gündem yaratan fotoğrafın perde arkası
Jandarmanın telefonuyla hayatı altüst oldu! Emekli maaşını bile çekemiyor

Jandarma aradı, hayatı altüst oldu! Emekli maaşını bile çekemiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.