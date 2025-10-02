Şampiyonlar Ligi'nde bomba Galatasaray tahmini: Barcelona ve Bayern Münih gelecek

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne Eintracht Frankfurt karşısında aldığı 5-1'lik mağlubiyetle başlayan Galatasaray, ikinci haftada sahasında Liverpool'u 1-0 mağlup ederek Devler Ligi'nde ilk 3 puanını aldı. Bu tarihi galibiyet sonrası sarı-kırmızılıların turnuvadaki geleceğine dair dikkat çekici bir senaryo gündeme geldi.

FOOTBALL RANKINGS'TEN SENARYO

Futbol istatistik platformu Football Rankings, Şampiyonlar Ligi'nin lig etabının nasıl şekilleneceğine dair öngörülerini paylaştı. Yapılan tahmine göre Galatasaray, lig etabını 21/22. sırada tamamlıyor.

PLAY-OFF'TA DEV RAKİPLER

Bu senaryoya göre Galatasaray, son 16 turuna kalabilmek için 11/12. sıralarda yer alması beklenen Tottenham veya Napoli ile play-off mücadelesine çıkıyor.

BARÇA VE BAYERN SENARYOSU

Sarı-kırmızılıların play-off'u geçmesi durumunda ise muhtemel rakipleri arasında Avrupa futbolunun devleri Barcelona ve Bayern Münih bulunuyor.