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Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta yarın başlıyor, Fenerbahçe Slavia Prag'ı ağırlayacak

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta maçları yarın başlayacak, 21 Ekim Çarşamba günü de sürecek. Fenerbahçe yarın Çekya ekibi Slavia Prag'ı ağırlayacak; Galatasaray ise 21 Ekim Çarşamba günü Fransa'nın Lille takımına konuk olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü haftanın perdesi, yarın açılacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda üçüncü hafta müsabakaları, yarın ve 21 Ekim Çarşamba günü oynanacak.

Turnuvadaki Türk temsilcilerinden Fenerbahçe, yarın Çekya ekibi Slavia Prag'ı ağırlayacak. Galatasaray ise 21 Ekim Çarşamba günü Fransa'nın Lille takımına konuk olacak.

"Devler Ligi"nde üçüncü hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

19.45 Fenerbahçe - Slavia Prag (Çekya)

19.45 Sabah (Azerbaycan) - Borussia Dortmund (Almanya)

22.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Barcelona (İspanya)

22.00 Liverpool (İngiltere) - Villarreal (İspanya)

22.00 Manchester City (İngiltere) - AEK (Yunanistan)

22.00 Roma (İtalya) - Slovan Bratislava (Slovakya)

22.00 Porto (Portekiz) - PSV (Hollanda)

22.00 Napoli (İtalya) - Bodo/Glimt (Norveç)

22.00 Stuttgart (Almanya) - Atletico Madrid (İspanya)

21 Ekim Çarşamba:

19.45 Lille (Fransa) - Galatasaray

19.45 Como (İtalya) - Manchester United (İngiltere)

22.00 Bayern Münih (Almanya) - Arsenal (İngiltere)

22.00 Real Madrid (İspanya) - Leipzig (Almanya)

22.00 Inter (İtalya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

22.00 Sporting (Portekiz) - LASK (Avusturya)

22.00 Aston Villa (İngiltere) - Viking (Norveç)

22.00 Club Brugge (Belçika) - Lens (Fransa)

22.00 Real Betis (İspanya) - Feyenoord (Hollanda)

Kaynak: AA
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