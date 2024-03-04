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Şampiyonlar Ligi maçında top drone'a çarptı

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AFC Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali'nde Al Ain-Al Nassr maçında topun drone'a çarpması ilginç görüntüler ortaya çıkardı. Al Ain sahadan galip ayrıldı.

AFC Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali'nde karşılaşan Al Ain- Al Nassr maçını çeken drone'a topun çarpması sonrası ilginç görüntü ortaya çıktı.

AFC Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Ain, Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ı konuk etti. Müsabakanın 89. dakikasında ev sahibi ekibin kalecisinin uzun vuruşunda top maçı çeken drone'a çarptı. Mücadelenin hakemi Hiroyuki Kimura, topu alarak hava atışıyla maçı devam ettirdi.

Al Ain sahadan 1-0'lık sonuçla galip ayrılırken, çeyrek final ikinci maçı 11 Mart Pazartesi günü oynanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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