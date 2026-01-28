Şampiyonlar Ligi maçı öncesi taraftarı isyan ettiren görüntü
Barcelona ile Kopenhag arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde, yenilenen Camp Nou'da farelerin görüntülenmesi büyük şaşkınlık yarattı. Stadyum çevresinde ve iç alanlarda farelerin gezdiği anlar kameralara yansıdı. Bu durum sosyal medyada hızla yayıldı ve büyük tartışma yarattı.
- Barcelona'nın Kopenhag ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde, yenilenen Camp Nou stadyumunda fareler görüldü.
- Farelerin stadyum çevresinde ve iç alanlarda gezdiği anlar kameralara yansıdı.
- Görüntüler sosyal medyada hızla yayılarak tartışma yarattı ve taraftarların tepkisini çekti.
Barcelona ile Kopenhag arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde, yenilenen Camp Nou'da ortaya çıkan görüntüler şaşkınlık yarattı.
YENİ CAMP NOU'DA ŞAŞIRTAN GÖRÜNTÜLER
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'nın Kopenhag'ı konuk edeceği karşılaşmaya kısa süre kala, yenilenen Camp Nou'dan dikkat çeken görüntüler geldi. Stadyum çevresinde ve iç alanlarda farelerin gezdiği anlar kameralara yansıdı.
MAÇ ÖNCESİ GÜNDEM OLDU
Dev maç öncesinde ortaya çıkan bu görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı ve tartışma yarattı. Büyük bir yenileme sürecinden geçen Camp Nou'daki bu durum, taraftarların tepkisini çekti.