Şampiyonlar Ligi maçı öncesi taraftarı isyan ettiren görüntü

Barcelona ile Kopenhag arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde, yenilenen Camp Nou'da farelerin görüntülenmesi büyük şaşkınlık yarattı. Stadyum çevresinde ve iç alanlarda farelerin gezdiği anlar kameralara yansıdı. Bu durum sosyal medyada hızla yayıldı ve büyük tartışma yarattı.

Barcelona ile Kopenhag arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde, yenilenen Camp Nou'da ortaya çıkan görüntüler şaşkınlık yarattı.

YENİ CAMP NOU'DA ŞAŞIRTAN GÖRÜNTÜLER

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'nın Kopenhag'ı konuk edeceği karşılaşmaya kısa süre kala, yenilenen Camp Nou'dan dikkat çeken görüntüler geldi. Stadyum çevresinde ve iç alanlarda farelerin gezdiği anlar kameralara yansıdı.

MAÇ ÖNCESİ GÜNDEM OLDU

Dev maç öncesinde ortaya çıkan bu görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı ve tartışma yarattı. Büyük bir yenileme sürecinden geçen Camp Nou'daki bu durum, taraftarların tepkisini çekti.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
