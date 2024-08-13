Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi hasreti 16 yıla çıkan Fenerbahçe'de bir ilki yaşadı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Lille ile sahasında 1-1 kalarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Sarı-lacivertlilerin Devler Ligi hasreti 16 maça çıkarken, teknik direktör Jose Mourinho da kariyerinde bir ilki yaşadı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE SON KATILIM 2008-2009'DA

Son olarak 2008-2009 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren Fenerbahçe; Porto, Arsenal ve Dinamo Kiev'in yer aldığı G gurubu 4 mağlubiyet ve 2 beraberlikle tamamlayarak sonuncu olmuştu. Sarı-lacivertliler, 2007-2008 sezonunda Zico yönetiminde iseDevler Ligi'nde rakipleri karşısında başarılı bir performans göstermiş ve çeyrek final oynama sevinci yaşamıştı. Çeyrek finalde Chelsea'ye elenen Kanarya, o dönemden bu yana Şampiyonlar Ligi elemelerinden gruplara kalmayı başaramadı.

MOURINHO KARİYERİNE İLK KEZ TUR ATLAYAMADI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Avrupa kupaları kariyerindeki 6.ön eleme eşleşmesinde ilk kez tur atlayamadı. Daha önce oynadığı 5 elemede de tur atlayan taraf olan Portekizli teknik adamın aldığı sonuçlar şu şekilde;

TOTTENHAM DÖNEMİ

Maccabi Haifa - Eledi

Lokomotiv Plovdiv - Eledi

Shkendija - Eledi

ROMA DÖNEMİ

Trabzonspor - Eledi