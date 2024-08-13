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Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi hasreti 16 yıla çıkan Fenerbahçe'de bir ilki yaşadı

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fransız ekibi Lille'e elendi. Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek sarı-lacivertlilerin Devler Ligi hasreti 16 yıla çıkarken, teknik direktör Jose Mourinho da kariyerinde bir ilk yaşadı. Portekizli teknik adam, Avrupa kupaları kariyerindeki 6.ön eleme eşleşmesinde ilk kez tur atlayamadı.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Lille ile sahasında 1-1 kalarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Sarı-lacivertlilerin Devler Ligi hasreti 16 maça çıkarken, teknik direktör Jose Mourinho da kariyerinde bir ilki yaşadı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE SON KATILIM 2008-2009'DA

Son olarak 2008-2009 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren Fenerbahçe; Porto, Arsenal ve Dinamo Kiev'in yer aldığı G gurubu 4 mağlubiyet ve 2 beraberlikle tamamlayarak sonuncu olmuştu. Sarı-lacivertliler, 2007-2008 sezonunda Zico yönetiminde iseDevler Ligi'nde rakipleri karşısında başarılı bir performans göstermiş ve çeyrek final oynama sevinci yaşamıştı. Çeyrek finalde Chelsea'ye elenen Kanarya, o dönemden bu yana Şampiyonlar Ligi elemelerinden gruplara kalmayı başaramadı.

MOURINHO KARİYERİNE İLK KEZ TUR ATLAYAMADI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Avrupa kupaları kariyerindeki 6.ön eleme eşleşmesinde ilk kez tur atlayamadı. Daha önce oynadığı 5 elemede de tur atlayan taraf olan Portekizli teknik adamın aldığı sonuçlar şu şekilde;

  • TOTTENHAM DÖNEMİ
  • Maccabi Haifa - Eledi
  • Lokomotiv Plovdiv - Eledi
  • Shkendija - Eledi
  • ROMA DÖNEMİ
  • Trabzonspor - Eledi
  • FENERBAHÇE DÖNEMİ
  • Lugano - Eledi
  • Lille - Elendi
Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (2)

Yasar Unal:

Mpurinho'nun da muhteşem kariyerinde düşüş yaşadığı kesin. O da bu duruma son vermek için buraya geldi zaten.

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Murat Zkync:

Daha ne ilkler görecek o fenerde :)))

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