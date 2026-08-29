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Akdeniz Oyunları'nda Altın Madalya Kazanan Kamaloğlu, Kaymakamı Ziyaret Etti

Akdeniz Oyunları'nda Altın Madalya Kazanan Kamaloğlu, Kaymakamı Ziyaret Etti
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İtalya'daki 20. Akdeniz Oyunları'nda kadınlar 57 kilo güreşte altın madalya kazanan milli sporcu Elvira Süleyman Kamaloğlu, Üzümlü Kaymakamı Hacı Osman Hökelekli'yi makamında ziyaret etti. Kamaloğlu, finalde İspanyol rakibini 4-0 yenerek şampiyon oldu; Kaymakam Hökelekli kendisini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

İtalya'da düzenlenen 20. Akdeniz Oyunları'nda kadınlar 57 kilo güreş kategorisinde altın madalya kazanan Üzümlülü milli sporcu Elvira Süleyman Kamaloğlu, Üzümlü Kaymakamı Hacı Osman Hökelekli'yi ziyaret etti.

Kamaloğlu, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü ile antrenörü Habip Halepli ile birlikte Kaymakam Hökelekli'yi makamında ziyaret ederek elde ettiği şampiyonluk hakkında bilgi verdi.

İtalya'da gerçekleştirilen 20. Akdeniz Oyunları'nda kadınlar 57 kilo güreş müsabakalarında mücadele eden Kamaloğlu, finalde İspanyol rakibini 4-0 yenerek altın madalyanın sahibi olmuştu.

Kaymakam Hökelekli, elde ettiği önemli başarı dolayısıyla Kamaloğlu'nu tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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