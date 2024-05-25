Şampiyon belli oluyor! Fenerbahçe'nin bir kulağı da Konya'da olacak
Süper Lig'in son haftasında İstanbulspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, aynı zamanda Konyaspor-Galatasaray maçını da yakından takip edecek. Geçen hafta Galatasaray'ı yenerek şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıyan Fenerbahçe, kendi maçını kazanıp Galatasaray'ın Konya'da kaybetmesini bekleyecek. Fenerbahçe-İstanbulspor ve Konyaspor-Galatasaray maçları yarın akşam saat 19.00'da başlayacak.
Şampiyonluk yarışının nefes kestiği Süper Lig'de yarın akşam sahasında İstanbulspor ile kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe, bir yandan da Konyaspor- Galatasaray maçını da takip edecek.
FENERBAHÇE'NİN UMUDU DEVAM EDİYOR
Geçtiğimiz hafta Galatasaray'ı deplasmanda yenerek şampiyonluk ümitlerini son haftaya taşıyan sarı-lacivertlilerde kulaklar bir yandan da Konyaspor-Galatasaray maçında olacak.
TARAFTARIN BİR KULAĞI KONYA'DA OLACAK
Sarı-lacivertliler, şampiyonluk için kazanıp Galatasaray'ın Konya deplasmanında kaybetmesini bekleyecek. Fenerbahçe-İstanbulspor ve Konyaspor-Galatasaray maçları pazar günü saat 19.00'da başlayacak.