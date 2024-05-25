Şampiyon belli oluyor! Fenerbahçe'nin bir kulağı da Konya'da olacak

Şampiyonluk yarışının nefes kestiği Süper Lig'de yarın akşam sahasında İstanbulspor ile kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe, bir yandan da Konyaspor- Galatasaray maçını da takip edecek.

FENERBAHÇE'NİN UMUDU DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz hafta Galatasaray'ı deplasmanda yenerek şampiyonluk ümitlerini son haftaya taşıyan sarı-lacivertlilerde kulaklar bir yandan da Konyaspor-Galatasaray maçında olacak.

TARAFTARIN BİR KULAĞI KONYA'DA OLACAK

Sarı-lacivertliler, şampiyonluk için kazanıp Galatasaray'ın Konya deplasmanında kaybetmesini bekleyecek. Fenerbahçe-İstanbulspor ve Konyaspor-Galatasaray maçları pazar günü saat 19.00'da başlayacak.