Üye Girişi
Haberler

Şampiyon belli oluyor! Fenerbahçe'nin bir kulağı da Konya'da olacak

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in son haftasında İstanbulspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, aynı zamanda Konyaspor-Galatasaray maçını da yakından takip edecek. Geçen hafta Galatasaray'ı yenerek şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıyan Fenerbahçe, kendi maçını kazanıp Galatasaray'ın Konya'da kaybetmesini bekleyecek. Fenerbahçe-İstanbulspor ve Konyaspor-Galatasaray maçları yarın akşam saat 19.00'da başlayacak.

Şampiyonluk yarışının nefes kestiği Süper Lig'de yarın akşam sahasında İstanbulspor ile kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe, bir yandan da Konyaspor- Galatasaray maçını da takip edecek.

FENERBAHÇE'NİN UMUDU DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz hafta Galatasaray'ı deplasmanda yenerek şampiyonluk ümitlerini son haftaya taşıyan sarı-lacivertlilerde kulaklar bir yandan da Konyaspor-Galatasaray maçında olacak.

TARAFTARIN BİR KULAĞI KONYA'DA OLACAK

Sarı-lacivertliler, şampiyonluk için kazanıp Galatasaray'ın Konya deplasmanında kaybetmesini bekleyecek. Fenerbahçe-İstanbulspor ve Konyaspor-Galatasaray maçları pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

Haberler.com / Aslan Aslan - Spor

Trendyol Süper Lig İstanbulspor Galatasaray Fenerbahçe Konyaspor Konya Spor Haberler

Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel çalışanları tarafından dövüldü

Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel çalışanları tarafından dövüldü

 Özgür Özel'den Cumhurbaşkanlığı sorusuna net cevap: Tek hedefim CHP'nin iktidar olduğu gece partinin genel başkanı olmak

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanlığı sorusuna net cevap: Tek hedefim CHP'nin iktidar olduğu gece partinin genel başkanı olmak

 2 çocuk annesi boğazı kesilerek katledildi! 3 altın bilezik için öldürmüş

2 çocuk annesi boğazı kesilerek katledildi! 3 altın bilezik için öldürmüş

Bakmadan Geçme

KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI 25 MAYIS 2024: Kurban bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 25 Mayıs Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? 25 Mayıs hangi burç? 25 Mayıs'ta doğanlar hangi burç oluyor? 25 Mayıs tarihi hangi burç olur? 25 MAYIS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler geldi? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 25 Mayıs Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 25 Mayıs dün gece deprem mi oldu? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 25 Mayıs Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi Steam çöktü mü? 25 Mayıs Cumartesi Steam sorun mu var? Galatasaray'da seçim ne zaman, seçim bugün mü? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 25 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 25 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? #128680 Yeni eğitim müfredatı onaylandı mı? Talim ve Terbiye Kurulu müfredatı onayladı mı? 25-26 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 25-26 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 25 Mayıs 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! #128680 25-26 Mayıs Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi!
Tebliğ yapanlara vatandaştan tepki: Namazdan milleti soğuttunuz, defolun

Tebliğ yapanlara vatandaştan tepki: Namazdan milleti soğuttunuz, defolun
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title