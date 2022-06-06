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Sambacı yıldızdan Fenerbahçe'ye yeşil ışık! Jorge Jesus eski öğrencisini istedi

Haberler.com - Spor
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Sambacı yıldızdan Fenerbahçe'ye yeşil ışık! Jorge Jesus eski öğrencisini istedi

Fenerbahçe, Benfica'nın yeni sezonda kadroda düşünmediği Brezilyalı kanat oyuncusu Everton Soares'i takibe aldı. Sarı lacivertliler Jorge Jesus'un eski öğrencisi Everton için kiralama teklifinde bulunacak.

Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Jorge Jesus önderliğinde transfer çalışmalarına başladı. Kadroya '4-5 oyuncu alacağız' diyen tecrübeli çalıştırıcı eski oyuncusunu Fenerbahçe formasıyla görmek istiyor.

Sambacı yıldızdan Fenerbahçe'ye yeşil ışık! Jorge Jesus eski öğrencisini istedi

KULÜBÜ ONAY VERDİ

Fanatik'te yer alan habere göre, Portekiz ekibi Benfica'nın yeni çalıştırıcısı Roger Schmidt'in Everton için 'ayrılabilir' dediği öğrenildi. Brezilyalı kanat oyuncusu için ilk hamle yapan takımın ise Flamengo olduğu belirtildi. Avrupa'da kalmak isteyen Everton bu teklifi reddetti. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olmasından dolayı Everton, sarı lacivertli ekibe transfer olmaya sıcak bakıyor.

47 MAÇTA FORMA GİYDİ

Everton Soares, bu sezon 47 maçta forma şansı buldu. 26 yaşındaki sambacı yıldız bu maçlarda 7 gol asist üretti.

Haberler.com - Spor

Jorge Jesus Fenerbahçe Benfica Spor Haberler

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