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Salon Hokeyi Kadınlar Süper Ligi 2024-2025 Sezonu Başladı

Salon Hokeyi Kadınlar Süper Ligi 2024-2025 Sezonu Başladı
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Salon Hokeyi Kadınlar Süper Ligi'nin 2024-2025 sezonu, Antalya'nın Alanya ilçesinde çeşitli maçlarla start aldı. Türkiye Hokey Federasyonu Asbaşkanı Yasin Yükseler, ligde 9 takımın mücadele edeceğini ve sezonun 11 Aralık'a kadar devam edeceğini belirtti.

Salon Hokeyi Kadınlar Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonu, Antalya'nın Alanya ilçesinde başladı.

Atatürk Spor Salonu'nda organizasyonun ilk maçlarında Coldwell Banker Egemen Ege Yıldızları, YFO Haydarpaşa'yı 4-1; Gaziantep Polisgücü, Zonguldak Gençlik Merkezi'ni 8-1; Metpack Alanya Yıldızları, Muğla Köyceğiz Balı'nı 8-3 ve Gaziantep Doruk SK, Dokuz Eylül Üniversitesi'ni 8-2 yendi.

Günün ikinci karşılaşmalarında ise Zonguldak Gençlik Merkezi, Adana Hokey'i 4-2; Coldwell Banker Egemen Ege Yıldızları, Muğla Köyceğiz Balı'nı 17-1; Gaziantep Polisgücü, Dokuz Eylül Üniversitesini 13-1 ve Gaziantep Doruk SK ise Metpack Alanya Yıldızları'nı 2-1 mağlup etti.

Türkiye Hokey Federasyonu Asbaşkanı Yasin Yükseler, gazetecilere yaptığı açıklamada, 9 takımın katılımıyla başlayan maçların 11 Aralık'a kadar devam edeceğini söyledi.

Güzel bir sezon temennisinde bulunan Yükseler, "Lig sonunda ilk 5 takımımız play-off, geriye kalan takımlarımız ise play-out oynayacak. Süper final ise Amasya'da gerçekleşecek. Orada da şampiyon olan takım, Avrupa'da ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek." diye konuştu.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Spor
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