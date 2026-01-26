Salihli Kösealispor şampiyonluğunu ilan etti

Manisa 1. Amatör Lig Salihli Grubu'nda mücadele eden Salihli Kösealispor, ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu garantileyerek büyük bir başarıya imza attı.

Yeşil-beyazlı ekip, şampiyonluk yolundaki kritik karşılaşmada Beyliklispor'u mağlup ederek zirveyi matematiksel olarak garantiledi. Bu galibiyetle Kösealispor, uzun süredir hayalini kurduğu şampiyonluğu elde ederken, mahalle halkına da büyük sevinç yaşattı.

Sezon boyunca sergilediği istikrarlı performansla dikkat çeken Salihli temsilcisi, elde ettiği bu başarıyla Süper Amatör Küme'ye yükselme hakkı kazandı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte futbolcular, teknik ekip ve taraftarlar sahada şampiyonluğu coşkuyla kutladı. - MANİSA