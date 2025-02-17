Salihli Kapancıspor'da Teknik Direktör Değişikliği

Manisa Süper Amatör Küme ekiplerinden Salihli Kapancıspor'da Teknik Direktörlük görevine Fırat Yaren getirildi.

Salihli'yi Manisa Süper Amatör Küme'de temsil eden 3 ekipten birisi olan Kapancıspor, teknik direktör değişikliğine gitti. Sarı-siyahlı ekip, Atilla Çelik'in görevinden ayrılmasıyla, bu göreve Fırat Yaren getirildi.

Yaren, resmi sözleşmeye imza atıp, görevine başladı. Öte yandan Salihli Kapancıspor, grupta 8 puanla 8. sırada yer alıyor. - MANİSA