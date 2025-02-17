Salihli Kapancıspor'da Teknik Direktör Değişikliği
Salihli Kapancıspor, Manisa Süper Amatör Küme'de Atilla Çelik'ten boşalan teknik direktörlük görevine Fırat Yaren'i getirdi. Yaren, görevine resmi sözleşme imzalayarak başladı.
Manisa Süper Amatör Küme ekiplerinden Salihli Kapancıspor'da Teknik Direktörlük görevine Fırat Yaren getirildi.
Salihli'yi Manisa Süper Amatör Küme'de temsil eden 3 ekipten birisi olan Kapancıspor, teknik direktör değişikliğine gitti. Sarı-siyahlı ekip, Atilla Çelik'in görevinden ayrılmasıyla, bu göreve Fırat Yaren getirildi.
Yaren, resmi sözleşmeye imza atıp, görevine başladı. Öte yandan Salihli Kapancıspor, grupta 8 puanla 8. sırada yer alıyor. - MANİSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor