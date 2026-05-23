Salihli Kaymakamı Güldoğan, dünya şampiyonunu ağırladı

Manisa'nın Salihli ilçesinde, Kickboks Dünya Şampiyonu olan lise öğrencisi Ahmet Mirza Erden, Kaymakam Ali Güldoğan tarafından makamında ağırlandı.

Manisa'nın Salihli ilçe Kaymakamı Ali Güldoğan, Kickboks Dünya Şampiyonu olan sporcuyu makamında ağırladı.

Antalya'da düzenlenen "11. Turkish Open WAKO World Cup" organizasyonunda Gençler 63,5 kilogram K1 branşında Dünya Şampiyonu olan Salihli Anadolu Lisesi öğrencisi Ahmet Mirza Erden, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen ve okul idarecileri ile birlikte Kaymakam Ali Güldoğan'ı ziyaret etti.

Başarılı performansıyla dünya şampiyonluğuna ulaşan Ahmet Mirza Erden'i makamında kabul eden Kaymakam Güldoğan, genç sporcuyu tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Ziyarette, Salihli'nin sporda elde ettiği başarıların gurur verici olduğu vurgulanırken, genç sporcu Ahmet Mirza Erden'in elde ettiği dünya şampiyonluğunun ilçede büyük sevinç oluşturduğu ifade edildi. - MANİSA

