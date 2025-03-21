İşte Ekrem İmamoğlu'nun 121 sayfalık ifadesi

İşte Ekrem İmamoğlu'nun 121 sayfalık ifadesi
İmamoğlu'ndan 'Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyor musunuz?' sorusuna tek cümlelik yanıt

"Etkin pişmanlık" sorusuna İmamoğlu'ndan tek cümlelik yanıt
İstanbul Barosu'nun başkan ve yöneticileri görevden alındı

İstanbul Barosu'nda yönetim görevden alındı
Borsa İstanbul'da sert düşüş

Borsa İstanbul'da rekor düşüş

Salihli Beşiktaşlılar Derneği'nden Down Sendromu Farkındalık Günü Etkinliği

Salihli Beşiktaşlılar Derneği'nden Down Sendromu Farkındalık Günü Etkinliği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Beşiktaşlılar Derneği, Down Sendromu Farkındalık Günü'nde özel çocuklarla birlikte etkinlik düzenleyerek örnek bir davranış sergiledi. Dernek üyeleri, Özel Eğitim Uygulama Merkezi'ni ziyaret ederek çocuklarla oyun oynayıp pasta kesti.

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Beşiktaşlılar Derneği üyeleri, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü'nde örnek bir davranışa imza attı.

Dernek üyeleri, Özel Eğitim Uygulama Merkezi'ndeki down sendromlu çocuklarla birlikte hem pasta kesti, hem de palyaçolar eşliğinde oyun oynadı.

Özel çocukları, her yıl olduğu gibi bu yılda ziyaret ettiklerini belirten Dernek Başkanı Erkan Esen, "Farkındalık gününde Salihli Özel Eğitim Uygulama Merkezi'ni ziyaret ederek, çocuklarla eğlenceli vakit geçirdik. Bu etkinlik sayesinde onların mutluluklarına ortak olduk. Dernek olarak anlamlı günlerde özellikle çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title