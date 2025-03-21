Salihli Beşiktaşlılar Derneği'nden Down Sendromu Farkındalık Günü Etkinliği
Manisa'nın Salihli ilçesindeki Beşiktaşlılar Derneği, Down Sendromu Farkındalık Günü'nde özel çocuklarla birlikte etkinlik düzenleyerek örnek bir davranış sergiledi. Dernek üyeleri, Özel Eğitim Uygulama Merkezi'ni ziyaret ederek çocuklarla oyun oynayıp pasta kesti.
Manisa'nın Salihli ilçesindeki Beşiktaşlılar Derneği üyeleri, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü'nde örnek bir davranışa imza attı.
Dernek üyeleri, Özel Eğitim Uygulama Merkezi'ndeki down sendromlu çocuklarla birlikte hem pasta kesti, hem de palyaçolar eşliğinde oyun oynadı.
Özel çocukları, her yıl olduğu gibi bu yılda ziyaret ettiklerini belirten Dernek Başkanı Erkan Esen, "Farkındalık gününde Salihli Özel Eğitim Uygulama Merkezi'ni ziyaret ederek, çocuklarla eğlenceli vakit geçirdik. Bu etkinlik sayesinde onların mutluluklarına ortak olduk. Dernek olarak anlamlı günlerde özellikle çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - MANİSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor