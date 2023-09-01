Salihli Belediyesi Yaz Spor Kursları Sertifika Töreniyle Son Buldu

Salihli Belediyesi tarafından başlatılan yaz spor kursları, düzenlenen sertifika töreniyle sona erdi.

Manisa'nın Salihli Belediyesi'nin uzman eğitmenler yönetiminde gençlerin yaz tatillerini en verimli şekilde geçirmelerini sağlamak, sportif yeteneklerini geliştirmek amacıyla 6 farklı branşta ücretsiz olarak düzenlediği yaz spor kursları sertifika töreniyle son buldu. Atatürk Spor Salonu ve İsmail Doğan Erdinç Semt Spor Sahası'nda düzenlenen törende Belediye Başkanı Zeki Kayda, yaz spor kurslarına katılan 2 bin öğrenciye sertifikalarını verdi.

Sertifika törenlerinde konuşan Başkan Kayda, "Çocuklarımızın yaz tatillerini en verimli şekilde geçirmelerini sağlamak, sportif yeteneklerini geliştirmek amacıyla düzenlediğimiz yaz spor kurslarımızı tamamlanmış bulunmaktayız. Hepimizin göz bebeği olan çocuklarımızın ve gençlerimizin doğru, güzel ve sağlıklı bir hayat yaşamalarının yanı sıra vatana ve millete yararlı bireyler olarak yetişmeleri için sosyal, kültürel ve sportif yönden gelişim süreçlerine katkı sunacak tüm etkinliklere destek veriyoruz. Çocuklarını spora teşvik ederek kurslarımıza gönderen ailelerimize teşekkür ediyorum. Çocuklarımız ve gençlerimiz yapılan eğitimlerde bir yandan eğlenirken diğer taraftan öğrenerek yaz tatilini verimli geçirdi. Çocuklarımızın ve gençlerimizin sporda başarılı olması, sporda kendilerini ifade edebilmeleri aslında akademik anlamda da onların başarısını arttırmaktadır. Biz geleceğimiz olan çocuklarımızın her alanda başarılı olmaları için çalışıyoruz" dedi.

Sertifika törenine, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Başkan Yardımcıları Metin Durmaz, Mahmut Süreyya Karaoğlu ve Serkan Sözer, belediye daire müdürleri, belediyespor antrenörleri, öğrenciler ve aileleri katıldı. - MANİSA