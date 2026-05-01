Salih Uçan: Galibiyet Mutluluk Verici, Hedef Kupa Finali

Beşiktaşlı oyuncu Salih Uçan, deplasmanda 2-0 kazandıkları Gaziantep Futbol Kulübü maçının ardından, "Bugün kazandığımız için mutluyuz" dedi. Uçan, artık kupa maçına odaklandıklarını da söyleyerek finale çıkmak istediklerini söyledi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep FK'yı deplasmanda 2-0 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Salih Uçan, galibiyet için mutlu olduklarını söyledi. Uçan, "Maçı kazanmayı bildik. Beşiktaş'ın her oyuncusu değerlidir. Beşiktaş için mücadele eder. Bugün de öyle oldu. Kazandığımız için mutluyuz. Bugün çok fazla şans bulmayan, birlikte ilk 11'e çıkmayan oyuncu grubu sahadaydı. Ama herhangi bir talihsizlik, sıkıntı olmadı. Maçı kazanmayı bildik. Kazandığımız için mutluyuz" ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz kupada finale çıkmak"

Artık kupadaki Konyaspor maçına odaklandıklarını da söyleyen Salih Uçan, "İnşallah Konya maçını kazanıp finale çıkmak istiyoruz. Taraftarımızın gücüyle, kendi oyun gücümüzle her şeyi sahaya yansıtacağız. Kolay bir maç olmayacak. Konya'da diri bir takım, ben öyle görüyorum. İnşallah kazanırız diye düşünüyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
