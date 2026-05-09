Salih Malkoçoğlu: "Derbiler Trabzonspor için önemli maçlar"

Trabzonsporlu futbolcu Salih Malkoçoğlu, Trabzonspor ile Beşiktaş maçlarının her zaman önemli müsabakalar olduğunu söyleyerek, "Derbiler Trabzonspor için önemli maçlar. Her zaman kazanmak istediğimiz, daha istekli olduğumuz maçlar" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından Trabzonspor'un genç savunma oyuncusu Salih Malkoçoğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sezonun sonuna gelindiği ve kendileri için önemli bir maçı kazandıklarını söyleyerek sözlerine başlayan Malkoçoğlu, "Trabzonspor ile Beşiktaş maçları hep önemli maçlardır. Buraya eksik geldik. Fakat Trabzonspor olarak her zaman üç puan hedefimiz. Üç puanı da aldık. Hocam da bana güvendi. Tekrardan forma şansı verdi. 90 dakika mücadele ettim. Ben her zaman kendimi hazır tutmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince takıma destek çıkmaya çalışıyorum. Bugün de yaptığıma inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Her zaman üstüne koyarak devam etmeye çalışıyorum"

Kendi gelişimiyle ilgili düşüncelerini söyleyen Malkoçoğlu, "Geçen sene çok güzel bir seneydi. Bugün de altyapıdan arkadaşlarla beraber sahadaydık. Her zaman üstüne koyarak devam etmeye çalışıyorum. Her zaman ekstra çalışmalarımı yapıyorum. Hocamın söylediklerini yapmaya çalışıyorum" dedi.

"Derbiler Trabzonspor için önemli maçlar"

Son birkaç yıla göre bu sezon Trabzonspor olarak derbilerde gösterdikleri başarılı performansla değinen Malkaçoğlu, "Derbiler Trabzonspor için önemli maçlar. Her zaman kazanmak istediğimiz, daha istekli olduğumuz maçlar. Bu maçları her zaman almaya çalışıyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Bizim için güzel oldu. Üç puan gayet iyi oldu" cümlelerine yer verdi.

"Hem orta sahada hem stoperde kendimi rahat hissediyorum"

Genç savunmacı, stoper mevkiinin yanı sıra orta sahada da oynayabilmesiyle ilgili ise şunları söyledi:

"A takımda oynadığım maçları daha çok stoper ağırlıklı oynadım. Ben hem orta sahada hem stoperde kendimi rahat hissediyorum. Her bölgede elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı