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Salah'ın Trabzonspor Transferi İngiliz Basınında: 'Neden Liverpool'dan Ayrılmak İstedi?'

Salah'ın Trabzonspor Transferi İngiliz Basınında: 'Neden Liverpool'dan Ayrılmak İstedi?'
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Dokuz sezon Liverpool forması giyen Mohamed Salah'ın Trabzonspor'a transferi İngiliz basınında geniş yankı uyandırdı. Eski futbolcu Dean Saunders, Salah'ın bu tercihine şaşırdığını belirtirken, Telegraph yıllık 14.5 milyon pound kazanacağını, Independent ise bonservissiz transferin maaş bütçesini rahatlattığını ve ticari potansiyeline dikkat çekti. Transferin Perşembe günü resmiyete dökülmesi bekleniyor.

Dokuz sezon İngiliz futbol devi Liverpool'da top oynayan Mohamed Salah'ın Trabzonspor'a transferi Ada basında da geniş yer buldu. Salah Perşembe günü binlerce Trabzonsporlu'nun önünde yeni kulübüne atacak.Adı Beşiktaş ve Suudi Arabistan ligi ile de geçen Salah'ın neden Trabzonspor'u tercih ettiği üzerine konuşmalar ve yazılar da medyada yer alıyor.TalkSPORT'a konuşan eski Galli futbolcu Dean Saunders, Trabzonspor tercihine şaşırdığını gizlemedi. Futbol kariyerinde Galatasaray'da da oynayan Saunders, Karadeniz ekibine gidecekse Salah'ın "neden Liverpool'dan ayrılmak istediğini anlayamadığını" ifade etti.Salah'ın adı İtalya ligi ve Amerikan Futbol Ligi (MLS) ile de anılıyordu.Mısırlı 34 yaşındaki yıldızın Karadeniz ekibinden ne kadar ücret alacağı açıklanmadı.Buna karşın Telegraph gazetesi transfer haberinde bonuslar hariç yıllık 14.5 milyon pound kazanacağını yazdı.Salah'ın transfer görüşmelerinde, forma satışından da gelir istediği konuşuldu.Independent gazetesindeki yazıda Trabzonspor'un Salah'ı bonservis ücreti olmadan transfer ettiği ve bu sayede maaşına daha büyük bir pay ayırabileceğine dikkat çekiliyor.Gazete Salah'ın Liverpool'daki son sözleşmesinde haftalık 400 bin sterlin maaş aldığına da dikkat çekti.Independent'taki yazıda yıldız oyuncunun Karadeniz ekibi için "büyük bir ticari potansiyel sunduğuna" da işaret edildi.

BBC
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