Şakir Özkayımoğlu: 'Bizim açımızdan çok kritik bir maçtı'

Göztepe Teknik Direktörü Şahin Özkayımoğlu, Keçiörengücü galibiyetinin ardından, "Çok önemli bir maçtı. Bizim açımızdan çok kritik bir maçtı" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Göztepe, deplasmanda karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'nü 3-2 mağlup etti. Müsabaka sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Göztepe Teknik Direktörü Şahin Kayımoğlu, "Çok önemli bir maçtı. Bizim açımızdan çok kritik bir maçtı. Maç içerisinde Erhan sakatlanınca yerine alacağımız stoperimiz yabancıydı. İçeride en fazla 5 yabancı oynatabildiğimiz için 6'ncı yabancıyı sokamadık. O yüzden orta sahadan en iyi oyuncumuzu çıkardık. Sonra'da bir Türk oyuncu alıp ancak öyle dengeleyebildik oyunu. Mücadelenin ikinci yarısında 5 dakikada 2 gol yedik. En son 15 maç önce bir maçta 2 gol yemiştik. Oyuncularıma helal olsun. Yine de mücadeleyi bırakmadık" ifadelerini kullandı. - ANKARA