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Sakatlayan oyuncu kart bile görmemişti! Emre Mor, 1 ay sahalardan uzak kalacak

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'nde Zimbru ile oynadığı maçta sakatlanan Emre Mor'un durumu netleşti. Yapılan tetkikler sonucunda 26 yaşındaki futbolcuda stres kırığı tespit edildi ve kırık bölgesi alçıya alındı. Mor'un en az bir ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'ye UEFA Konferans Ligi'nde karşılaştığı Zimbru maçında sakatlanan yıldız futbolcusu Emre Mor'dan kötü haber geldi.

STRES KIRIĞI TESPİT EDİLDİ

Sözcü'de yer alan habere göre, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turundaki Zimbru maçında sakatlanan Emre Mor'un durumu belli oldu. 26 yaşındaki futbolcunun yapılan tetkiklerde stres kırığı tespit edildiği ve en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

9 GOLE KATKI SAĞLADI

2022-23 sezonunda Fenerbahçe formasıyla 41 maçta sahaya çıkan Emre Mor, söz konusu mücadelerde 6 gol atarken 3 de asist kaydetti.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Fenerbahçe Emre Mor Sağlık Spor Haberler

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