Sakatlayan oyuncu kart bile görmemişti! Emre Mor, 1 ay sahalardan uzak kalacak

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'nde Zimbru ile oynadığı maçta sakatlanan Emre Mor'un durumu netleşti. Yapılan tetkikler sonucunda 26 yaşındaki futbolcuda stres kırığı tespit edildi ve kırık bölgesi alçıya alındı. Mor'un en az bir ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.