Haberler

Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası'nda Uğur Aktaş'tan gümüş madalya

Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası'nda Uğur Aktaş'tan gümüş madalya
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya'daki Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası'nda sakatlığına rağmen final mücadelesi veren milli sporcu Uğur Aktaş, gümüş madalya kazandı.

Almanya'da devam eden Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası'nda milli sporcu Uğur Aktaş, sakat sakat çıktığı final maçında gümüş madalya elde etti.

Almanya'nın Frankfurt kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Uğur Aktaş, erkek kumite +84 kilo finalinde İtalyan rakibi Matteo Avanzini ile karşılaştı. Sakatlığı nedeniyle tedavi yaptırarak çıktığı maçta rakibine 4-1 yenilen milli sporcu, Avrupa ikincisi oldu. - FRANKFURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özgür Özel'in Grup Başkanı seçilmesine Kılıçdaroğlu'na yakın Gürsel Tekin'den ilk yorum

Özel'in seçilmesine Kılıçdaroğlu'na yakın isimden ilk yorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası'na günler kala Kenan Yıldız şoku

Dünya Kupası öncesi korkulan oldu
ABD'de zehirli kimyasal madde alarmı: 40 bin kişiye tahliye emri verildi

ABD diken üstünde! 40 bin kişiye tahliye emri verildi
Fırat Nehri'nin ortasında görenler gözlerine inanamadı

Fırat Nehri'nin ortasında görenler gözlerine inanamadı
Merkez Bankası'ndan kredi freni! İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü

Kredi çekeceklere kötü haber! TCMB gece yarısı yeni karar aldı
Perinaz Shiri, İran'ı karıştıran dansına açıklık getirdi

Savaş halindeki İran'ı karıştıran dansına açıklık getirdi

Tokyo’da gezen Türk çift Icardi ile karşılaştı: Oha Icardi, şaka gibi vallahi

Tokyo’da gezen Türk çifti şaşırtan olay: Oha, şaka gibi vallahi

Pedro Sanchez'in başkanlığını yaptığı Sosyalist Enternasyonal'den mutlak butlan kararına tepki

Erdoğan ve Bahçeli'nin övdüğü liderden mutlak butlan tepkisi