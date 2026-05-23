Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası'nda Uğur Aktaş'tan gümüş madalya
Almanya'daki Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası'nda sakatlığına rağmen final mücadelesi veren milli sporcu Uğur Aktaş, gümüş madalya kazandı.
Almanya'nın Frankfurt kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Uğur Aktaş, erkek kumite +84 kilo finalinde İtalyan rakibi Matteo Avanzini ile karşılaştı. Sakatlığı nedeniyle tedavi yaptırarak çıktığı maçta rakibine 4-1 yenilen milli sporcu, Avrupa ikincisi oldu. - FRANKFURT
