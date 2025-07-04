Sakaryaspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Sakaryaspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, yeni sezon hazırlıklarını Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör İrfan Buz yönetiminde sürdürüyor. Antrenmanlar ısınma, kondisyon ve taktik çalışmalarıyla devam ediyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör İrfan Buz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma ve kondisyon hareketlerinin ardından taktik çalışma yapıldı.

Sakaryaspor, yarın yapacağı antrenmanla 2025-2026 sezonu hazırlıklarının ilk etabını tamamlayacak.

Yeşil-siyahlılar, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabına 7 Temmuz'da Bolu'da başlayacak.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Spor
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