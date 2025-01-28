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Sakaryaspor, Teknik Direktör Mesut Bakkal ile yollarını ayırdı

Sakaryaspor, Teknik Direktör Mesut Bakkal ile yollarını ayırdı
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Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Manisa FK'ya 2-1 mağlup olmasının ardından Teknik Direktör Mesut Bakkal ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, Bakkal'a emekleri için teşekkür edildi.

Sakaryaspor, Teknik Direktör Mesut Bakkal ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Sakaryaspor, sahasında Manisa FK'ya 2-1 mağlup oldu. Bu yenilginin ardından Sakaryaspor, Mesut Bakkal ile yollarını ayırdı. Kulüpten konuya ilişkin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Mesut Bakkal ile gerçekleştirilen karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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