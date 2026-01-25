Haberler

Sakaryaspor, Melih Bostan'ı renklerine kattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 21 yaşındaki forvet Melih Bostan ile anlaşma sağladı. Bostan, daha önce Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da oynamıştı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 21 yaşındaki forvet Melih Bostan ile anlaştı.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Melih Bostan ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine yeşil siyah formamız altında başarılar dileriz. Hoş geldin Melih." ifadelerine yer verildi.

Melih Bostan, Süper Lig ekiplerinden Tümosan Konyaspor'da forma giymişti.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Spor
Suriye'de YPG ile varılan ateşkes 15 gün uzatıldı

Suriye ordusu, YPG ile ilgili kararını açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump, Çin ile anlaşma yapması halinde Kanada'yı yüzde 100 tarifeyle tehdit etti

Trump, gözünü bu kez o ülkeye dikti! Görmezden gelinemeyecek tehdit
Mehmet Ali Erbil'den şaşkına çeviren tuvalet itirafı

Mali'den şaşkına çeviren tuvalet itirafı! Hem de eşinin yanında
Kanada Başbakanı Carney Trump'a meydan okudu

Trump gümrük vergisi ile tehdit etti, Carney meydan okudu
Bunun adı saf kötülük! Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı

Bunun adı saf kötülük! Tartıştığı eşini koli bandıyla bağlayıp...
Trump, Çin ile anlaşma yapması halinde Kanada'yı yüzde 100 tarifeyle tehdit etti

Trump, gözünü bu kez o ülkeye dikti! Görmezden gelinemeyecek tehdit
ABD'de 'felç edici buz fırtınası' alarmı! Marketler talan edildi, Haberler.com Washington Temsilcisi o anları aktardı

Ülke felaketi bekliyor! Market raflarında tek bir ürün kalmadı
Minneapolis'te tansiyon yüksek: ICE operasyonu sonrası NBA maçı ertelendi

Minneapolis yangın yeri, NBA maçı da oynanmadı