Sakaryaspor, Gençlerbirliği Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde Rüstemler Tesisleri'nde idmana çıkan futbolcular, ısınmanın ardından pas ve taktik çalışma gerçekleştirdi.

Tedavileri süren Salih Dursun ve Emre Demir takımdan ayrı salonda çalıştı.

Mesut Bakkal: "Her şey iyi gidiyor"

Teknik direktör Bakkal, gazetecilere, ligin ilk bölümünü iyi puanla bitirdiklerini söyledi.

Yeni antrenman sahasının avantajlarından bahseden Bakkal, "Arada Başakşehir ile hazırlık maçı oynadık, verimli geçti. Hem moralliyiz hem keyifliyiz, iyi antrenman yapıyor çocuklar. İnşallah Gençlerbirliği maçıyla iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Her şey iyi gidiyor, inşallah böyle devam ederiz." diye konuştu.

Sakarya ekibi, Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Sakaryaspor ile Gençlerbirliği, 6 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'da Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda karşılaşacak.