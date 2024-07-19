Sakaryaspor, Engin Can Aksoy'u kiralık olarak transfer etti
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, sol bek Engin Can Aksoy'u kiralık olarak transfer etti. Hatayspor'da forma giyen 20 yaşındaki Engin Can Aksoy, Sakaryaspor kadrosuna dahil edildi ve 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, sol bek Engin Can Aksoy'u kiralık olarak transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, Hatayspor'da forma giyen 20 yaşındaki Engin Can Aksoy'un kadroya dahil edildiği kaydedildi.
Futbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.