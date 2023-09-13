Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Atıcılık ve Okçuluk Takımı Gümüş Madalya Kazandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Atıcılık ve Okçuluk sporcuları, Bursa'da düzenlenen Büyükler Açık Hava Türkiye Şampiyonası'nda ikinci olarak gümüş madalya almaya hak kazandı. Mehmet Yıldırım, Tarık Demirgen ve Murat Ateş'in başarılı performansıyla takım halinde de ikinci olan sporcular, ikincilik kupasını kaldırdı.