Sahnede Galatasaray marşı söyleyen Emir Can İğrek'in videosu beğeni topladı - Haberler

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Sahnede Galatasaray marşı söyleyen Emir Can İğrek'in videosu beğeni topladı

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Ünlü şarkıcı Emir Can İğrek, konser verdiği sırada sahneye çıkan Galatasaray formalı kız çocuğunu kucağına aldı ve taraftarı olduğu Galatasaray'ın 'Çocukluk Aşkımsın' bestesini söyledi.

Binlerce hayranı olan sanatçı Emir Can İğrek'in konserinde ilginç bir olay yaşandı. Galatasaray formalı küçük bir kız çocuğu sahneye çıktı ve Emir Can İğrek buna kayıtsız kalmadı. Galatasaray formalı küçük kızı kucağına alarak 'Çocukluk Aşkımsın' bestesini söyleyen Emir Can, alkış topladı.

ŞAMPİYONLUK ŞARKISI YAPABİLİRİM

Emir Can İğrek, daha önce verdiği röportajda, Galatasaray şampiyon olursa beste yapabileceğini belirtmişti. Ünlü sanatçı aynı zamanda şampiyonluk yaşadıktan sonra 'Çocukluk Aşkımsın' bestesini de sahnede söylemek istediğini aktarmıştı.

Nezih Yücel Akşener
Nezih Yücel Akşener
nezihyucel.aksener@haberler.com Haberler.com - Spor

Emir Can İğrek Galatasaray Spor Haberler

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