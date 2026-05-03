Şahinbey Ampute dört köşe 4-0

Sezona şampiyonluk hedefi ile başlayan ve bu yolda emin adımlarla ilerleyen Şahinbey Ampute Futbol Takımı kendi evinde oynadığı karşılaşmada Depsaş Enerji Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı'nı 4-0 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı.

Karşılaşmaya kontrollü başlayan mavi-beyazlı ekip, oyunun her iki yarısında da üstün bir performans sergiledi. Kıran kırana geçen mücadelede rakibine oyun üstünlüğünü kabul ettiren Şahinbey Ampute Futbol Takımı, etkili atakları ile sahadan 4-0 galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Bebe unutulmadı

Ömrünü Ampute Futboluna adayan ve 5 Nisan 2026'da Sakarya'da oynanan bir maç sırasında geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybeden tecrübeli bir antrenördür için Şahinbey Ampute Futbol Takımı 'Mustafa Bebe Hocamızı Rahmetle Anıyoruz' yazılı pankartla çıktı. Mustafa Bebe, Natura Dünyası Ampute Futbol Süper Ligi ekiplerinden DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü teknik direktörlüğünü yapmış ve ampute branşında önemli çalışmalar yapmıştı.

"Her iki takımı da tebrik ediyorum"

Şahinbey Ampute Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, alınan galibiyetten dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Geçtiğimiz hafta zorlu Trabzon deplasmanından aldığımız galibiyet sonrasında Şanlıurfa DEPSAŞ Enerji Ampute Takımı ile karşılaştık. Centilmence bir maç oldu. İki takımı da ortaya koydukları mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Bundan sonra 3 deplasmana gidip sonra kendi evimizde oynayacağız bu karşılaşmaları da kazanarak şampiyonluk kupasını müzemize getirmek istiyoruz. Bizlere bu yolda destek olan Onursal Başkanımız Mehmet Tahmazoğlulu'na taraftarlarımıza, teknik ekibime ve futbolcularımıza teşekkür ediyorum " diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
