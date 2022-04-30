Şahan Gökbakar'ın hedefinde Galatasaray Başkanı Burak Elmas var! Çok sert "koltuk" mesajı - Haberler

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Şahan Gökbakar'ın hedefinde Galatasaray Başkanı Burak Elmas var! Çok sert "koltuk" mesajı

Haberler.com - Erdem Aksoy - Spor
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Galatasaraylılığı ile bilinen ünlü komedyen Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Burak Elmas'a sert çıktı. Gökbakar, "Galatasaray'ı bu hale getiren Burak Elmas ve yönetimi, kötü icraatlarına devam ediyor. Koltuktan kalkmamak için verdiğiniz mücadeleyi ve gösterdiğiniz çabayı Galatasaray'ı şampiyonluğa taşımak için verseydiniz keşke" ifadesini kullandı.

Galatasaray'ın Avrupa Ligi dışında Süper Lig'de üst üste aldığı kötü sonuçlar ve Türkiye Kupası'nda alt ligdeki Denizlispor'a elenmesinden sonra Fatih Terim görevden ayrılmıştı.

Fatih Terim'in Galatasaray'dan ayrılması sonrası tepki çeken Burak Elmas yönetimi, bugün düzenlenen Galatasaray Kulübü Olağanüstü Divan Kurulu Toplantısı'na katılmadı.

Galatasaray taraftarlığıyla bilinen ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla sarı kırmızılı takımın başkanı Burak Elmas'a tepki gösterdi.

Şahan Gökbakar, "Galatasaray'ı bu hale getiren Burak Elmas ve yönetimi, kötü icraatlarına devam ediyor. Koltuktan kalkmamak için verdiğiniz mücadeleyi ve gösterdiğiniz çabayı Galatasaray'ı şampiyonluğa taşımak için verseydiniz keşke... Ama mentalite meselesi tabi..." ifadelerini kullandı.

Şahan Gökbakar'ın hedefinde Galatasaray Başkanı Burak Elmas var! Çok sert 'koltuk' mesajı

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Spor

Şahan Gökbakar, Galatasaray, Burak Elmas, Spor, Haberler

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Yorumlar (1)

erman genç :

İvedik maşallah her konuda ahkam esiyor yorum yapıyor, Küfür Argo ile film çevirdi parayı kazandı Akil adam oldu şimdi işimiz var

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