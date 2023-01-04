Sahada yaşananları gören Okan Buruk saçını başını yoldu! Tepkilerin ardı arkası kesilmiyor

Galatasaray, Dries Mertens'in Ankaragücü ceza sahası içinde yerde kaldığı bir pozisyonun ardından penaltı bekledi. Hakem Zorbay Küçük, VAR hakemi Hakan Ceylan ile görüştükten sonra oyuna korner atışıyla devam edilmesini istedi. Bu karar sarı-kırmızılıların tepkisini çekerken, teknik direktör Okan Buruk kenarda çılgına döndü.