Sahada yaşananları gören Okan Buruk saçını başını yoldu! Tepkilerin ardı arkası kesilmiyor
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Galatasaray, Dries Mertens'in Ankaragücü ceza sahası içinde yerde kaldığı bir pozisyonun ardından penaltı bekledi. Hakem Zorbay Küçük, VAR hakemi Hakan Ceylan ile görüştükten sonra oyuna korner atışıyla devam edilmesini istedi. Bu karar sarı-kırmızılıların tepkisini çekerken, teknik direktör Okan Buruk kenarda çılgına döndü.
Galatasaray'ın Ankaragücü'nü konuk ettiği maçta bir pozisyonun ardından sarı-kırmızılılar, hakem yönetimine tepki gösterdi.
GALATASARAY PENALTI BEKLEDİ
Mücadelenin 28. dakikasında Galatasaray'da Dries Mertens, Ankaragücü ceza sahası içinde yerde kaldı. Sarı-kırmızılılar bu pozisyon sonrası penaltı beklerken, hakem Zorbay Küçük, VAR hakemi ile konuştuktan sonra korner atışının kullanılmasını istedi.
OKAN BURUK SAÇINI BAŞINI YOLDU
Yaşanan pozisyonun ardın Galatasaraylılar hakeme tepki gösterirken, sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk kenarda adeta çılgına döndü.
TFF'nin yayınladığı VAR kayıtlarının ardından hakemler ile alakalı aldığı yaptırım kararını doğru buluyor musunuz?— Haberler.com (@Haberler) January 3, 2023