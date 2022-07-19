Sağlık kontrolleri tamam! Galatasaray'ın yeni golcüsü Seferovic'in geliş tarihi belli oldu - Haberler

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Sağlık kontrolleri tamam! Galatasaray'ın yeni golcüsü Seferovic'in geliş tarihi belli oldu

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Galatasaray'ın her konuda anlaşmaya vardığı Haris Seferovic bugün özel uçakla İstanbul'a geliyor. Golcü futbolcu saat 19:05'te Türkiye'de olacak. 30 yaşındaki oyuncu 3 kez sağlık kontrolünden geçti ve herhangi bir probleme rastlanmadı.

Galatasaray, Benfica'da forma giyen tecrübeli futbolcu Haris Seferovic ile anlaşma sağladı. Yakup Çınar'ın haberine göre, 3 kez sağlık kontrolünden geçen oyuncu, saat 19:05'te Türkiye'de olacak.

Sağlık kontrolleri tamam! Galatasaray'ın yeni golcüsü Seferovic'in geliş tarihi belli oldu

SATIN ALMA OPSİYONU VAR

Galatasaray, Haris Seferovic'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Golcü oyuncu eğer 15 maçta forma giyerse 3.5 milyon euro değerindeki zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek. Seferovic, geçen sezon Benfica formasıyla sadece 15 maçta forma giydi ve 5 gol kaydetti. Bir önceki sezon ise 53 maça çıkan yıldız oyuncu 27 kez topu filelerle buluşturdu.

Nezih Yücel Akşener
Nezih Yücel Akşener
nezihyucel.aksener@haberler.com Haberler.com - Spor

Haris Seferovic Galatasaray Spor Haberler

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