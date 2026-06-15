Safiport Erokspor Basketbol Takımı, Metehan Akyel ile yeniden anlaştı
Basketbol Süper Ligi ekibi Safiport Erokspor, 29 yaşındaki pivot Metehan Akyel ile 2026-2027 sezonu kadro yapılanması kapsamında yeniden anlaşmaya vardığını açıkladı.
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Safiport Erokspor, 29 yaşındaki oyuncu Metehan Akyel ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Kulübün açıklamasında, 2026-2027 sezonu kadro yapılanması kapsamında tecrübeli pivot ile yeniden anlaşıldığı belirtildi.
Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon 19 maçta forma giyen Metehan Akyel, ortalama 4 dakika 23 saniye süre aldı.
Kaynak: AA / Metin Arslancan