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Safiport Erokspor Basketbol Takımı, Metehan Akyel ile yeniden anlaştı

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Basketbol Süper Ligi ekibi Safiport Erokspor, 29 yaşındaki pivot Metehan Akyel ile 2026-2027 sezonu kadro yapılanması kapsamında yeniden anlaşmaya vardığını açıkladı.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Safiport Erokspor, 29 yaşındaki oyuncu Metehan Akyel ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Kulübün açıklamasında, 2026-2027 sezonu kadro yapılanması kapsamında tecrübeli pivot ile yeniden anlaşıldığı belirtildi.

Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon 19 maçta forma giyen Metehan Akyel, ortalama 4 dakika 23 saniye süre aldı.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
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