Sadık Çiftpınar, Kasımpaşa'da
Demirören Haber Ajansı - Spor
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Kasımpaşa, Sadık Çiftpınar'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Kasımpaşa, Sadık Çiftpınar'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Kasımpaşa, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor. Dün yaptığı açıklama ile Haris Hajradinovic'in sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatan İstanbul ekibi, dış transferde ise savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar'ı kadrosuna dahil etti. Serbest durumda yer alan 29 yaşındaki oyuncu, kendisini Kasımpaşa'ya bağlayan sözleşmeye imza attı.
Demirören Haber Ajansı / Spor