Sadettin Saran'ın ölümden döndüğü kazanın eksper raporu ortaya çıktı

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın karıştığı trafik kazasında eksper raporuna göre Saran’ın bulunduğu araç %25, karşı taraftaki amatör hakem ise %75 kusurlu bulundu.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın karıştığı trafik kazasına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Kazayla ilgili hazırlanan eksper raporu, kusur oranlarını netleştirdi.

EKSPER RAPORU AÇIKLANDI

Çağdaş Evren Şenlik’in haberine göre, kazaya ilişkin yapılan incelemede Sadettin Saran’ın bulunduğu araç %25 kusurlu bulundu.

ASİL KUSUR KARŞI TARAFTA

Raporda, kazaya karışan amatör futbol hakeminin ise %75 oranında kusurlu olduğu belirtildi. Böylece kazadaki sorumluluğun büyük bölümünün karşı tarafta olduğu ortaya çıktı. Kazaya ilişkin gelişmeler kamuoyunda yakından takip edilirken, eksper raporuyla birlikte olayın detayları daha da netlik kazandı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıDragoz:

Saran şöförünü hemen değiştirsin videoda gördüğümüz kaza şekli her nekadar karşı taraf suçluysa da o mesafede durabilmeliydi ve orada o hıza çıkmamalıydı

Haber Yorumlarıhasan kaçan:

Saran ın şöförü arkadak çarpıyor, nasıl %25 kusurlu. orada o araba arızadan dolayıda duruyor olabilirdi.

Haber YorumlarıFatih Turk:

Hani arkadan vuran her zaman hataliydi yüzde 75 saranin şoförü suçlu dur ama adalet olmadığı için güçlü güçsüz ü her zaman sever..

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

