Sadettin Saran seçim kararı sonrası harekete geçti

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, 2025 yılının son gününde yaptığı açıklamada sezon sonunda kulübün olağanüstü seçimli genel kurula gideceğini açıklamıştı. Bu kararın ardından sarı-lacivertli kulüpte gözler hem saha içi hedeflere hem de kongre sürecine çevrildi.

FUTBOLCULARLA ÖZEL GÖRÜŞME

Seçim kararının ardından çalışmalarını hızlandıran Sadettin Saran'ın, takımdaki bazı futbolcularla özel olarak bir araya geldiği belirtildi. Başkan Saran'ın bu görüşmelerde, sezon sonuna kadar yönetimin görevde olacağını ve tek hedefin tüm kulvarlarda kupa kazanmak olduğunu oyunculara ilettiği kaydedildi.

"POZİTİF HAVANIN BOZULMASI İSTENMİYOR"

Fenerbahçe'de yönetim ve teknik heyetin, seçim kararının takımdaki pozitif atmosferi olumsuz etkilememesi için süreci titizlikle yürüttüğü ifade edildi. Kulüpte birlik ve beraberliği korumak adına hem teknik ekip hem de yönetimin çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.