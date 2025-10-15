Sadettin Saran Mert Hakan'a sahip çıktı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, gündeme dair açıklamalarda bulunmak üzere Chobani Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

"MERT HAKAN YANDAŞ İLE KONUŞTUM"

Saran, "Mert Hakan Yandaş ile konuştum! Takım dışında da bir abiye ihtiyaç var. Oyuncular ona güveniyor ve onu seviyorlar. Kaptan kalması konusunda sıkıntı görmedik. Pozitif etkisi olduğunu gördük. Kendisiyle görüştük. Taraftarla didişmeyen, abiliğe odaklanmış, daha faydalı bir Mert Hakan göreceğiz" dedi.

"İRFAN'IN YERİNE ÇAĞLAR'I KAPTAN YAPTIK"

Kadro dışı kalan İrfan Can'ın yerine yeni bir kaptan seçtiklerini belirten Saran, "İrfan Can Kahveci'nin yerine Çağlar Söyüncü'yü kaptanlardan biri yaptık" dedi.