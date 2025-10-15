Haberler

Sadettin Saran Mert Hakan'a sahip çıktı

Sadettin Saran Mert Hakan'a sahip çıktı
Güncelleme:
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, gündeme dair açıklamalarda bulunmak üzere Chobani Stadı'nda basın toplantısı düzenledi. Mert Hakan Yandaş hakkında da konuşan Saran, "Mert Hakan Yandaş ile konuştum! Takım dışında da bir abiye ihtiyaç var. Oyuncular ona güveniyor ve onu seviyorlar. Kaptan kalması konusunda sıkıntı görmedik. Pozitif etkisi olduğunu gördük" dedi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, gündeme dair açıklamalarda bulunmak üzere Chobani Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

"MERT HAKAN YANDAŞ İLE KONUŞTUM"

Saran, "Mert Hakan Yandaş ile konuştum! Takım dışında da bir abiye ihtiyaç var. Oyuncular ona güveniyor ve onu seviyorlar. Kaptan kalması konusunda sıkıntı görmedik. Pozitif etkisi olduğunu gördük. Kendisiyle görüştük. Taraftarla didişmeyen, abiliğe odaklanmış, daha faydalı bir Mert Hakan göreceğiz" dedi.

"İRFAN'IN YERİNE ÇAĞLAR'I KAPTAN YAPTIK"

Kadro dışı kalan İrfan Can'ın yerine yeni bir kaptan seçtiklerini belirten Saran, "İrfan Can Kahveci'nin yerine Çağlar Söyüncü'yü kaptanlardan biri yaptık" dedi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Kabine toplanıyor! Eğitim süresinin kısaltılması dahil 4 konu var masada

Öğrencilerin hayatını değiştirecek teklif Erdoğan'ın masasına geliyor
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıAlkol yasaklanmalidir:

o zman 10 yıl daha şampiyon olamazsın seni de gönderir mert hakan mert hakan gibi küfürbaz kaoscu kavgacı tipler Türk futbolunda olmamalı

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBabayaro:

Seninde işin bitti Saran

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerdar Biyik:

Ne gordu acaba sarac oğlundan Vodafone yuvarlanışınımı yoksa hiç yere futbolcuları kıskırtmasınımı

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan Basar:

dünyada bir örneği olmayan olay kulübe hiç bir katkısı olmayan oyuncuyla yola devam etmek :)

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
