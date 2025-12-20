Haberler

Sadettin Saran, Jhon Duran'ı kenara çekip tek bir şey söylemiş

İspanyol basınına göre Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Konyaspor maçında Tedesco'nun elini sıkmayan Jhon Duran'la görüşerek "öfkeni kontrol et" uyarısında bulundu. Yönetimin, oyuncunun davranışını kabul edilemez bulduğu iddia edildi.

  • Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Jhon Duran'a 'Öfkeni kontrol et' diye uyardı.
  • Jhon Duran, Konyaspor maçında teknik direktör Domenico Tedesco'nun elini sıkmadı.
  • Jhon Duran, bu sezon Fenerbahçe'de 14 maçta 3 gol ve 3 asist yaptı.

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de Jhon Duran'ın Konyaspor maçında yaşanan tavrı gündem oldu. Kolombiyalı golcünün oyundan çıkarken teknik direktör Domenico Tedesco'nun elini sıkmaması sonrası, kulüp içinde dikkat çeken bir gelişme yaşandığı iddia edildi.

TEDESCO'NUN ELİNİ SIKMAMIŞTI

Fenerbahçe'nin Konyaspor ile oynadığı lig maçında oyundan alınan Jhon Duran, teknik direktör Domenico Tedesco'nun uzattığı eli sıkmamış, bu davranış sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekmişti.

İSPANYA BASININDAN BOMBA İDDİA

İspanyol basınından MARCA'nın haberine göre, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, yaşanan olayın ardından Jhon Duran ile bire bir görüşme gerçekleştirdi. Haberde, Saran'ın Kolombiyalı futbolcuya net bir uyarıda bulunduğu öne sürüldü.

"ÖFKENİ KONTROL ET" MESAJI

MARCA'da yer alan ifadelerde, Jhon Duran'ın yalnızca golcülük yeteneğiyle değil, kariyeri boyunca sık sık gündeme gelen öfke problemleriyle de dikkat çektiği vurgulandı. Habere göre Fenerbahçe yönetimi, başkan Sadettin Saran liderliğinde oyuncuya, "Öfkeni kontrol et" diye uyardı.

KIRILMA NOKTASI KONYASPOR MAÇI

İddiaya göre bu uyarı, Duran ile teknik direktör Domenico Tedesco ve teknik ekip arasındaki ilişkiyi geren bir disiplinsizlik olayının ardından geldi. Konyaspor maçında Tedesco'nun dengeyi sağlamak adına Duran'ı oyundan çıkardığı, Kolombiyalı futbolcunun ise bu karara sert tepki verdiği ve kameralar önünde olumsuz tavırlar sergilediği belirtildi.

"YETENEKLİSİN AMA…"

Haberde, Sadettin Saran'ın 22 yaşındaki futbolcuya, "İnanılmaz yetenekli bir oyuncusun ve burada başarılı olmanı istiyoruz. Ancak öfkeni kontrol etmelisin. Aksi takdirde sadece kendine değil, takımın uyumuna da zarar verirsin" dediği öne sürüldü.

DURAN'IN SEZON PERFORMANSI

Yaz transfer döneminde Al Nassr'dan kiralık olarak Fenerbahçe'ye katılan Jhon Duran, bu sezon sarı-lacivertli formayla 14 maçta görev aldı. Kolombiyalı golcü, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 3 asistle 6 gole doğrudan katkı sağladı.

colombia’dan boshna getirmemis adami??

