Sadettin Saran'ın adaylığı geçerli mi? Fenerbahçe'de karar çıktı

Sadettin Saran'ın adaylığı geçerli mi? Fenerbahçe'de karar çıktı
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu, Sadettin Saran'ın adaylığına yönelik yapılan itirazı değerlendirerek, seçimlere katılmasının önünde bir engel olmadığını açıkladı.

Fenerbahçe başkan adayı Sadettin Saran'ın adaylığının resmileşmesi için Sarı-lacivertli kulübün Yüksek Divan Kurulu kararını verdi.

''ADAY OLAMAZ'' BAŞVURUSU YAPMIŞTI

Fenerbahçeli bir kongre üyesi, Sadettin Saran'ın sahibi olduğu "Tuttur" şirketindeki hisseleri gerekçe göstererek "aday olamaz" başvurusunda bulundu. Konuyla ilgili açıklama yapan Saran, "Adaylığımızla alakalı hiçbir sorun yok. Şekip Bey'e gereken bilgiler gitti." dedi. Ayrıca Sadettin Saran konuyla ilgili olarak, "Tuttur hisselerinden feragat için başvurumuzu çok önce yaptık. Adaylığımızın önünde hiçbir engel yok" ifadelerini kullandı.

KESİN KARAR ÇIKTI

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu, konuyla ilgili yaptığı toplantıda "Sadettin Saran'ın adaylığına engel bir durum söz konusu" değildir diyerek seçim öncesi kararını verdi. Çıkan karara göre, Sadettin Saran seçimde aday olabilecek.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
